Посвящённый поддержке российской истории и культуры гала-концерт «На том стоим» пройдёт в Пскове

20:45, 22 апреля 2025, ПАИ

Гала-концерт в рамках международного форума, посвящённого поддержке российской истории и культуры, «На том стоим» состоится в Пскове 28 апреля, сообщили ПАИ организаторы.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцене выступят «золотой голос Венеции» Лука Миннелли из Италии, певец и композитор Алекса Миркович из Сербии, волынщик-виртуоз Джими МакРэй из Великобритании, молодой китайский певец Ван Хао, а также дирижёр Крейг Робертс из Великобритании.

В программе – итальянские арии и романсы, сербские народные песни, легендарные советские композиции и песни военных лет, исполненные в том числе и на китайском языке.

Мероприятие пройдёт в Псковской областной филармонии 28 апреля. Начало в 19:00.