Уголовное преследование псковички прекратили в связи с раскаянием после совершённой кражи

21:59, 22 апреля 2025, ПАИ

Псковичка, работающая продавцом в гипермаркете, присвоила путём обналичивания денежные средства магазина. Однако уголовное дело и уголовное преследование прекращено в отношении ранее не судимой женщины в связи с деятельным раскаянием. Постановление вынесено мировым судьёй судебного участка № 43 Пскова, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Установлено, что женщина с 18 декабря 2024 года до 20 января текущего года с целью незаконного обогащения, состояв в должности продавца-универсала в одном из гипермаркетов Пскова, аннулировала, то есть отменила, чеки по факту реализации товара. Общая сумма отменённого товара составила более 33 тысяч рублей. Псковичка обвинялась в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному).

Подсудимая в зале судебного заседания вину признала в полном объёме, пояснила, что находилась в тяжёлом финансовом положении, на данный момент раскаивается в содеянном, полностью возместила материальный ущерб, до возбуждения уголовного дела написала явку с повинной, участвовала во всех необходимых следственных действиях, к административной и уголовной ответственности никогда не привлекалась, характеризуется положительно.

При указанных выше обстоятельствах суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии оснований для применения положений статьи 28 УПК РФ, статьи 75 УК РФ.

Решение суда в законную силу ещё не вступило.