В Госдуму внесут законопроект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду

09:28, 23 апреля 2025, ПАИ

Проект закона, который обязывает собственников квартиры получить письменное согласие соседей на сдачу жилья в аренду, внесут в Государственную думу России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта.

Законопроект предлагает дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ нормой, согласно которой собственник жилищного помещения, передаваемого в пользование или владение по договору найма (в том числе краткосрочного), безвозмездного пользования или аренды, обязан получить письменное согласие каждого собственника соседних и примыкающих помещений. Исключение составляют случаи, когда договор аренды заключён в соответствии со статьёй 609 Гражданского кодекса РФ и зарегистрирован в установленном порядке.

Авторы законопроекта подчёркивают, что, хотя собственники имеют право распоряжаться своим имуществом, сдача квартир в аренду, особенно посуточно, часто нарушает права соседей на комфортное проживание и может привести к ущербу общему имуществу дома. Законопроект направлен на защиту интересов жильцов многоквартирных домов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что инициатива не затрагивает добросовестных арендаторов, если договор аренды зарегистрирован официально. Законопроект вводит аналогичную процедуру согласования с соседями, как при перепланировке квартиры.

Законопроект предусматривает административную ответственность для собственников, сдающих жильё без договора или без согласия соседей. Также предлагается расширить права жильцов, чьи жилищные права нарушены, позволяя им обращаться за защитой не только в суд, но и в региональные органы жилищного надзора. Это должно ускорить пресечение нарушений и снизить нагрузку на судебную систему.