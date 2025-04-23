Три пожара произошло в Псковской области за сутки
Один техногенный и два ландшафтных пожара ликвидировали в Псковской области 22 апреля, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Так, в СНТ «Хомутово» Новоржевского муниципального округа сгорела бесхозная постройка площадью 18 квадратных метров. Возможная причина – неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, два ландшафтных пожара общей площадью 4,5 гектара потушили в Невеле.
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