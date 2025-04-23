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Общество

В новосокольнической деревне Ровни установлены птицезащитные устройства для спасения аистов

В новосокольнической деревне Ровни на опоре между линиями электропередачи установлены птицезащитные устройства, которые помогут спасти жизни аистов. Об этом в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте» сообщила руководитель центра помощи птицам, орнитолог Марина Сиденко.

Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» «Дом белого аиста»

Потенциально опасная для аистов опора расположена всего в нескольких метрах от двух гнёзд.

По словам Марины Сиденко, установка птицезащитных устройств стала возможна благодаря совместным усилиям Союза охраны птиц России и неравнодушных людей. Груз в Псковскую область доставило ульяновское предприятие – изготовитель защитных устройств, взяв на себя транспортные расходы.

Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» «Дом белого аиста»

«Об опасном участке нам стало известно благодаря работе администратора группы «Белый аист в России» Елены Андреевой, которая борется за защиту аистов на птицеопасных ЛЭП по всей стране», – рассказала Марина Сиденко.

Птицезащитные устройства появятся также на опорах в деревне Дубишно Дедовичского района, деревне Бродовичи Порховского района и деревне Дворняши Островского района.

«Благодарим всех причастных, вместе мы – сила», – подытожила Марина Сиденко.

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