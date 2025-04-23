Наркодилера из Татарстана отправили под суд в Пскове

11:04, 23 апреля 2025, ПАИ

Наркодилера из Татарстана отправили под суд следователи УМВД по городу Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

32-летнего злоумышленника в июне 2024 года задержали в Пскове сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России. Во время досмотра его BMW полицейские обнаружили и изъяли 68 свёртков с запрещёнными веществами.

Позже оперативники и следователи нашли больше 400 тайников с аналогичными пакетиками, которые закладчик успел разложить в тайниках по всему Пскову и Псковскому району. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков оказалась больше 1,6 кг. В свёртках были спрятаны N-метилэфедрон, мефедрон, марихуана и синтетический гашиш.

Следствие установило, что мужчина был участником организованной преступной группы, промышлявшей сбытом наркотиков в Псковской и Ленинградской областях. Он, в частности, исполнял роль межрегионального закладчика и после оборудования тайников с криминальным товаром отправлял фотографии и координаты их местонахождения неустановленному организатору противоправной деятельности.

Многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.