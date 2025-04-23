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Общество

Распределение путёвок в детские лагеря Псковской области обсудили в Собрании

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Псковском областном Собрании накануне апрельской сессии. В начале работы председатель комитета Александр Братчиков представил будущего коллегу: Андрей Михайлов изъявил желание перейти из экономического комитета в бюджетный. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня Андрей Владимирович не голосует, завтра на сессии этот вопрос будет рассмотрен, и со следующего комитета, я надеюсь, он будет работать в составе нашего комитета», – пояснил Александр Братчиков.

Поправки в закон о наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния депутатам представила руководитель регионального комитета юстиции Марина Чамкина. В безвозмездное пользование органов местного самоуправления передаются помещения, расположенные в перинатальных центрах Пскова и Великих Лук, где будут работать отделы ЗАГС.

«Мамы, которые находятся после родов в перинатальном центре, смогут до выхода из роддома зарегистрировать рождение ребёнка», – аргументировала предложение специалист. Депутаты поддержали законопроект.

Изменения в государственную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики», которые на комитете представил первый заместитель председателя правительственного комитета по образованию Гор Брутян, переросли в более широкую дискуссию о проблемах сферы образования.

Специалист уточнил, что корректировка программы связана с уточнением перечня помещений школ и детских садов, которые могут быть капитально отремонтированы в рамках федеральной программы. В него включены санузлы, пищеблоки, подвальные помещения и расположенные на территории учреждений спортивные сооружения. Кроме того, уточнены приоритеты по закупке оборудования, а также отменено требование о первоочерёдности ремонта сельских школ. «Это позволит включать в программу городские школы в Пскове и Великих Луках без учёта приоритетности», – подчеркнул докладчик.

Андрей Михайлов задал вопрос о ремонте школьного бассейна в Острове. Депутат напомнил, что школу капитально отремонтировали четыре года назад, но спортивный объект не вошёл в программу: «Мы четыре года бьёмся, пытаясь решить этот вопрос. Это единственный в городе бассейн. Есть проект, есть смета. Что нам сделать, чтобы попасть в программу на следующий год?»

Гор Брутян признал, что с повторным включением одной и той же школы в федеральную программу могут возникнуть сложности, но пообещал проработать вопрос.

Депутат Татьяна Фомченкова подняла проблему летнего отдыха детей – в этом году великолукским школьникам выделено всего 460 путёвок в оздоровительные лагеря, что меньше, чем в прошлые годы. Коллегу поддержал Александр Братчиков, отметив, что проблема серьёзная и заявок от родителей значительно больше, чем мест в детских лагерях региона.

Отвечая на вопросы депутатов, представитель исполнительного органа констатировал, что в целом количество путёвок увеличивается с каждым годом, но большинство из них сейчас распределяется среди детей участников СВО, за счёт чего сокращаются другие категории.

Вице-спикер Юрий Сорокин, пользуясь случаем, поинтересовался мнением специалиста об объёме учебной программы в современных школах. «Я считаю, что школьники перегружены количеством уроков, домашних заданий, проверочных работ, зачётов и экзаменов. У детей просто не остаётся времени на другие развивающие занятия, в том числе спорт. Становится проблемой посещение тренировок и поездок на соревнования», – высказался вице-спикер, подчеркнув, что такой перекос не способствует воспитанию разносторонней личности. Эту позицию поддержали и другие члены комитета.

Гор Брутян признал, что поднятый парламентарием вопрос объёмный и многогранный и заслуживает детального обсуждения. Александр Братчиков предложил посвятить этой теме парламентский час, на что получил согласие коллег. Депутаты договорились, что внесут это предложение к следующей сессии.

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