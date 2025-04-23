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Общество

Движение транспорта ограничат сразу на нескольких улицах Пскова

Движение транспорта ограничат сразу на нескольких улицах Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото: ПАИ

С 25 апреля по 5 мая с 11:00 до 16:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Максима Горького в районе пересечения с Рижским проспектом, а также вблизи задания №12 на улице Максима Горького.

28 апреля с 11:00 до 11:30 будет закрыта одна полоса движения напротив дома № 1/3 на улице Советской при движении от Октябрьского проспекта в сторону площади Ленина.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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