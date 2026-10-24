Филиппова канитель наступила по народному календарю

10:26, 24 октября 2026, ПАИ

По церковному календарю наступил день святого Филиппа – апостола от семидесяти. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном, пишет портал calend.ru.

На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель – так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Но выезжать из дома нужно было, поэтому приговаривали: «Некогда канителиться». Несмотря на распутицу, занимались делами. Например, везли на мельницу зерно, чтобы намолоть муки или крупы.

Важное значение для этого дня имели снег и лёд. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лёг на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студёную зиму. А вот если на Филиппа ещё продолжался листопад, то стоило готовиться к тяжёлому году.