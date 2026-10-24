Станислав Стармолотов поздравил вторую отдельную бригаду спецназначения с профессиональным праздником

10:01, 24 октября 2026, ПАИ

Ветеранов и военнослужащих второй отдельной бригады спецназначения поздравил с профессиональным праздником в своём канале в мессенджере MAX временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов.

24 октября 1950 года директивой военного министра СССР маршала Александра Василевского по всей стране были созданы первые отдельные роты специального назначения – 46 рот, подчинённых ГРУ Генштаба. С тех пор и ведёт свою историю армейский спецназ.

«Сегодня 2-я бригада, гвардейская, награждённая орденом Жукова, – одна из самых боеспособных частей Российской армии. Её разведчики выполняли боевые задачи в Афганистане, в Чеченских кампаниях, в Южной Осетии», – отметил Станислав Стармолотов.

В честь праздника сегодня над городом гордо реет флаг бригады.

«Поздравляю и уважаю! Храни вас бог!» – заключил врип главы Пскова.