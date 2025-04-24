Михаил Ведерников: Туризм – одна из основных точек роста региона

15:02, 24 апреля 2025, ПАИ

Туризм назвал одной из основных точек роста региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде», издателем которой в регионе является государственный медиахолдинг Псковской области.

За пять лет турпоток в Псковскую область увеличился на 50 %. В прошлом году количество официальных экскурсантов в регион превысило два миллиона человек.

«Это абсолютный рекорд за все время, и количество туристов – почти полмиллиона человек. Это официальные данные, но они, может, даже не совсем полно отражают реальное положение, так как не все точки размещения учитываются, очень много людей приезжают неофициально, кто-то снимает квартиры, кто-то останавливается у друзей», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в высокий сезон в области находится в три раза больше людей, чем проживает на территории субъекта.

В течение последующих трёх лет в регионе панируют развивать автотуризм. Для этих целей разработана региональная программа, отметил губернатор.