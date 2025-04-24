Скончался пскович – корреспондент телеканала «Звезда», раненный при атаке ВСУ

07:30, 24 апреля 2025, ПАИ

Корреспондент телеканала «Звезда», пскович Никита Гольдин, раненный в зоне проведения спецоперации 24 марта, скончался в больнице. Об этом сообщили в редакции телеканала «Звезда».

Никита Гольдин лежал в госпитале с осколочным ранением. Врачи почти месяц боролись за его жизнь.

Напомним, шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе – три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории ЛНР: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Никита Гольдин тогда был в составе съёмочной группы вместе с Андреем Пановым и Александром Сиркели.

Никита Гольдин окончил лицей экономики и основ предпринимательства № 10 в Пскове. В юношеские годы он неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны РФ.