Ещё одна группа контрактников из Псковской области отправилась на военную службу

09:08, 24 апреля 2025, ПАИ

Еще одна группа контрактников из Псковской области начала свою военную службу в Вооруженных силах России, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Заключившим контракт с Минобороны РФ псковичам провели инструктаж и выдали сухпайки. Впереди у мужчин дорога до учебного центра. Там они пройдут подготовку по своей военно-учётной специальности, а позже их направят в подразделения.

У каждого из них свой стимул пойти на службу. «Я не буду говорить: никто, кроме нас, я просто скажу, что наши отцы воевали, наши дедушки воевали. У меня дедушка дважды Герой Советского Союза. Я по стопам дедушки и отца иду», – сказал один из военнослужащих.

При заступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей и 30-дневный оплачиваемый отпуск. Также, согласно указу президента России, для граждан, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года, происходит списание задолженностей в размере до десяти миллионов рублей.

Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, 38 или позвонить по номеру телефона 66-73-45.