Илианна Петрова станет гостем программы «Минкульт»

11:38, 24 апреля 2025, ПАИ

Временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова станет гостьей программы «Минкульт». Новый выпуск программы выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 24 апреля в 14:00.

Илианна Петрова расскажет, как Псковская область готовится к памятной дате, какие запланированы мероприятия, что будет происходить в Пскове и области 9 мая. Также речь пойдет о том, какие традиционные культурные и массовые мероприятия состоятся в этом году и не претерпят ли они изменений.

Илианна Петрова поделится, где ищет вдохновение для работы.