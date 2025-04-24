Илианна Петрова станет гостем программы «Минкульт»
Временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова станет гостьей программы «Минкульт». Новый выпуск программы выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 24 апреля в 14:00.
Илианна Петрова расскажет, как Псковская область готовится к памятной дате, какие запланированы мероприятия, что будет происходить в Пскове и области 9 мая. Также речь пойдет о том, какие традиционные культурные и массовые мероприятия состоятся в этом году и не претерпят ли они изменений.
Илианна Петрова поделится, где ищет вдохновение для работы.
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