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Общество

Экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства» организует Псковский музей

26 апреля в 12:00 Псковский музей-заповедник организует экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства». Она посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде, уточнили в музее.

Фото: Псковский музей

«Самой эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита», - рассказали в музее. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого.

Экскурсия состоится в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Телефон для записи 8 8112 66 33 11.

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