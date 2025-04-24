Экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства» организует Псковский музей

11:43, 24 апреля 2025, ПАИ

26 апреля в 12:00 Псковский музей-заповедник организует экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства». Она посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде, уточнили в музее.

«Самой эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита», - рассказали в музее. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого.

Экскурсия состоится в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Телефон для записи 8 8112 66 33 11.