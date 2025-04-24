В Пушкинском заповеднике завершилась обработка против клещей
23 апреля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершили противоклещевую обработку. Об этом ПАИ сообщили в музейной службе информации.
Дезинсекцию выполнили в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», на Савкиной горке и на Ворониче, в музейном комплексе в деревне Бугрово, на Поэтической (Праздничной) поляне.
«Всего обработано порядка восьми гектаров, прежде всего — зелёные зоны вдоль основных экскурсионных маршрутов и так называемые гостевые зоны», — уточнила главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева.
Обязательная повторная противоклещевая обработка заповедных территорий состоится в преддверии Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского Пушкинского праздника поэзии).
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