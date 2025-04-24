В Пушкинском заповеднике завершилась обработка против клещей

11:49, 24 апреля 2025, ПАИ

23 апреля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершили противоклещевую обработку. Об этом ПАИ сообщили в музейной службе информации.

Дезинсекцию выполнили в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», на Савкиной горке и на Ворониче, в музейном комплексе в деревне Бугрово, на Поэтической (Праздничной) поляне.

«Всего обработано порядка восьми гектаров, прежде всего — зелёные зоны вдоль основных экскурсионных маршрутов и так называемые гостевые зоны», — уточнила главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева.

Обязательная повторная противоклещевая обработка заповедных территорий состоится в преддверии Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского Пушкинского праздника поэзии).