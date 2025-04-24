Более трёх тысяч домовладений в Псковской области подключат к газу в этом году

12:00, 24 апреля 2025, ПАИ

Более трёх тысяч домовладений в Псковской области подключат к газу в этом году, сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, выступая с докладом на 44-й сессии Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В целом в сводный и пообъектный планы-графики догазификации Псковской области включено 162 населенных пункта, 30 065 негазифицированных домовладений, 17 муниципальных образований.

Сегодня в регионе работают 110 бригад - 333 человека выполняют работы по догазификации населённых пунктов. По словам Елены Пилипенко, темпы работ по подключению должны вырасти за счёт увеличения количества бригад до 126 в пиковые моменты. Планируется, в частности, привлекать подрядчиков из Новгородской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Завтра будет осуществлен пуск газа в Пушкинских Горах. Там уже подано 147 заявок, заключено 120 договоров на догазификацию и выполнено строительство газоотводов до 10 участков», - уточнила Елена Пилипенко.