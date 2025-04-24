Рост количества обращений зафиксировали региональные уполномоченные в прошлом году

14:17, 24 апреля 2025, ПАИ

Региональные правозащитники представили депутатам Псковского областного Собрания ежегодные доклады о своей деятельности на 44-й сессии Собрания сегодня, 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Формат доклада уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова на этот раз несколько отличался от традиционного. Правозащитник проанализировал статистику обращений не только за прошлый год, но за весь десятилетний период исполнения своих полномочий, что позволило в динамике оценить сферу прав и свобод человека и гражданина в Псковской области.

Как показал проведённый анализ, наблюдается стойкая тенденция к увеличению количества обращений, а в 2024 году рост составил 214 %. Большинство обращений к уполномоченному касаются личных прав граждан, в том числе от участников СВО и членов их семей. Количество жалоб на нарушение социальных прав осталось на прежнем уровне. При этом наметилась тенденция к снижению обращений в сфере политических прав. Минимальное количество обращений – в сфере экономических, экологических и культурных прав.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в своём докладе также провёл анализ обращений. Большинство из них поступило от индивидуальных предпринимателей и касалось проблем с размещением нестационарных торговых объектов. Правозащитник также представил результаты опроса предпринимателей региона о трудностях, препятствующих развитию бизнеса. Самые острые проблемы: дефицит кадров, рост налогов и ставок по кредитам, высокие цены на комплектующие и сырьё.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова отметила, что в течение года на всех уровнях власти была проделана колоссальная работа по популяризации роли семьи в обществе, организованы многочисленные мероприятия, приняты беспрецедентные политические решения по оказанию социальной поддержки разным категориям семей.

В прошлом году в адрес уполномоченного поступило более 300 обращений, а за пятилетний период детский правозащитник рассмотрела 1 381 обращение. Отмечается, что устойчивый рост числа обращений связан с востребованностью детского правозащитника как инструмента по восстановлению нарушенных прав, простотой и доступностью подачи обращений, в том числе посредством интернет-ресурсов.

В резолютивной части доклада констатируется, что в регионе в 2024 году органам государственной власти и органам местного самоуправления во взаимодействии со всеми институтами гражданского общества удалось сохранить стабильную ситуацию в сфере материнства, отцовства и детства.

Доклады уполномоченных депутаты областного Собрания приняли к сведению.