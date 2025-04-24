Отменены ранее действовавшие зоны охраны псковских памятников из списка всемирного наследия

14:56, 24 апреля 2025, ПАИ

Принятые в 2013 году постановления Псковского областного Собрания депутатов об утверждении зон охраны особо ценных объектов культурного наследия федерального значения признаны утратившими силу. Решение принято на 44-й сессии сегодня, 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Речь идёт об ансамблях Псковского кремля и Спасо-Мирожского монастыря, церкви Богоявления со звонницей на улице Герцена и соборе Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, расположенного на улице Максима Горького.

С просьбой в кратчайшие сроки организовать работу по признанию утратившими силу указанных постановлений в регион обратилось Министерство культуры РФ. В 2024 году приказом Минкульта России были утверждены зоны охраны для 16 расположенных в Пскове объектов культурного наследия федерального значения, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и отнесённых к особо ценным объектам культурного наследия РФ.

Кроме того, отмена прежнего постановления об охранных зонах ансамбля Псковского кремля обусловлена недавними решениями областного Собрания. В прошлом декабре и в феврале этого года депутаты утвердили границы объединённой зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения в центральной части Пскова. Памятники расположены на территории, ограниченной улицами Застенной, Герцена, Школьной, Труда, Волкова, Леона Поземского, Воровского, Кузнецкой, Свердлова, Комсомольским переулком, Некрасова, Октябрьским проспектом.