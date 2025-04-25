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Культура

Концепцию «Пушкинского Вертограда» представили на конференции в «Михайловском»

Концепция «Пушкинского Вертограда» – ботанического сада в Пушкиногорье была представлена участникам и слушателям научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему», которая в эти дни проходит в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Анатолий Секерин представляет на конференции концепцию «Пушкинского Вертограда». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Автор этой идеи, разрабатываемой в течение нескольких последних лет, – меценат и друг музея Анатолий Секерин. Его содокладчиком выступила студентка Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Ксения Ермилова, которая под руководством доцента кафедры ландшафтной архитектуры Виктора Смертина занимается разработкой этого проекта в рамках своей дипломной работы.

Анатолий Секерин пояснил, что в ботаническом саду площадью 19,2 гектара будут заниматься экспозиционной, научной и просветительской работой. Акцент в деятельности предприятия будет сделан на выращивании и заготовке лекарственных растений. Среди коллекций, которые ботаническому саду положено иметь по ГОСТу, по предварительному замыслу, будут коллекции лишайников и мхов, злаковых культур, ореховых деревьев и кустарников. Сад будет расположен на территории, которая входит в охранную зону музея. Среди будущих партнёров, многие из которых уже подтвердили своё согласие на сотрудничество, предприниматель назвал прежде всего Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», ряд научных и образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Пскова.

Публикация, подготовленная по материалам выступления Анатолия Секерина и Ксении Ермиловой, планируется в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» наряду с другими статьями и заметками участников конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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