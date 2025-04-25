Около 500 человек из 87 регионов России посетили специальные экскурсии в «Михайловском»

11:33, 25 апреля 2025, ПАИ

Около 500 человек – участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и сопровождающих их педагогов из 87 регионов страны приняли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 24 апреля.

Как рассказали ПАИ в музее-заповеднике, молодые люди и их наставники побывали на специальных экскурсиях у могилы поэта и в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре, а также в музеях-усадьбах «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», в музеях «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница в деревне Бугрово». При этом маршруты групп были организованы так, чтобы каждый из школьников посетил по два объекта музейного показа.

«С особым тщанием экскурсоводы подбирали и информацию, которую предлагали своим слушателям, стараясь, чтобы их молодая, хорошо подготовленная и, главное, особо ориентированная на изучение истории и теории литературы аудитория получила максимум новой для себя информации», – отметили в музее.