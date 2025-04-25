«Культурные выходные» пройдут в Усвятском округе в конце апреля
Акция «Культурные выходные» пройдёт в Усвятском муниципальном округе с 25 по 27 апреля, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
В программу мероприятий входят концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», творческая встреча с поэтом Витой Пшеничной, интерактивно-познавательные и музыкальные программы для детей и молодёжи, мастер-классы выставки и концерты.
Подробности программы мероприятий можно узнать по ссылке.
Ранее сообщалось, что «Культурные выходные» прошли в Стругокрасненском округе.
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