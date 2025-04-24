Окно в прошлое: аутентичную атмосферу мая 1945 года воссоздадут в Пскове

16:08, 24 апреля 2025, ПАИ

О главном событии в культурной программе празднования Дня Победы рассказала врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Реконструкция «На нашей улице Победа» воссоздаст аутентичную атмосферу победного мая 1945 года на улицах Пскова. В постановке примут участие около 200 музыкантов, актёров театра и кино. Ведётся большая работа с точки зрения режиссёрской постановки.

«Это замечательная возможность псковичам вовлечься в эту историю. Актёров массовых сцен, которых мы сейчас отбираем, порядка 200 человек. Мы приглашаем и ждём псковичей, которые примут участие в реконструкции», – обратила внимание Илианна Петрова.

Более 800 культурных мероприятий запланировано к 80-летию Великой Победы в Псковской области.

Дважды в день будут показывать мультимедийный спектакль, посвящённый 80-летию Победы и истории Знамени Победы, с 25 апреля по 9 мая. Благодаря грантовой поддержке показы расширятся на Великие Луки и Опочку.

В День памяти, 8 мая, состоятся митинги, возложения цветов и другие памятные акции.

Танцевальная площадка «Рио-Рита» и интерактивные зоны с цветами, газетами и театральными постановками заработают в День Победы. Концертные программы пройдут во всех муниципалитетах. В Пскове концерты организуют в филармонии, Городском культурном центре, Доме офицеров и на открытых площадках Зелёного театра.

Кроме того, пройдет акция «Монументальная песня» со всеми муниципалитетами области – будет записана песня «День Победы» и создан общий видеоролик.

«Я считаю, что то, что парад Победы и «Бессмертный полк» пройдут в очном формате, очень символично. История каждой семьи связана с Великой Отечественной войной и Победой. Поэтому, проводя масштабные мероприятия парад Победы и «Бессмертный полк», мы отдаём дань памяти героям, которые отдали жизни за нашу свободу. Мы как потомки сохраняем эту память».

Напомним, что парад Победы пройдет в Пскове и Великих Луках 9 мая в 10:00.