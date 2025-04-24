Псковская область укрепляет международные связи: от «Кургана Дружбы» до арт-резиденции молодых музыкантов

21:11, 24 апреля 2025, ПАИ

Активное международное сотрудничество с Белоруссией и другими странами продолжают укреплять в Псковской области, заявила врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Традиционный военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы», который объединит молодёжь из России и Белоруссии состоится в июле. Мероприятие пройдёт в Себежском районе на границе трёх стран – России, Белоруссии и Латвии, где расположен мемориальный комплекс «Курган Дружбы», символизирующий братство народов в годы Великой Отечественной войны.

Дни Псковской области в Витебске запланированы на конец июля. Программа ещё дорабатывается, но уже известно, что она будет насыщена деловыми, культурными, молодёжными и спортивными мероприятиями.

«Мы заинтересованы в привлечении других стран к нашим фестивалям. Культура – уникальная, удивительная сфера, открытая миру. Мы открыты миру», – отметила Илианна Петрова.

Международный форум «На том стоим», посвящённый 80-летию Великой Победы, стартует 26 апреля. В рамках форума пройдут научно-практическая конференция с участием историков из России, Великобритании, Канады и Сербии, а также концерты в Себежском районе и Великих Луках. Среди гостей – видные культурные деятели и музыканты из Италии и Белоруссии.

Арт-резиденция молодых музыкантов с участием представителей девяти стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Сербию и Китай традиционно пройдёт в августе. В рамках проекта создан международный симфонический оркестр из 100 музыкантов, который завершит программу исполнением симфонии № 7 Шостаковича в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В этом году запланировано семь концертов, три из которых пройдут в Белоруссии (Витебск, Могилев, Минск), остальные – в Псковской области.