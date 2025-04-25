В отношении «чёрного копателя» из Невельского района возбуждено дело

09:00, 25 апреля 2025, ПАИ

В отношении жителя Невельского района по оперативным материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Невельский» возбуждено уголовное дело. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Установлено, что мужчина искал в лесах предметы времён Великой Отечественной войны. В результате ему удалось обнаружить детали огнестрельного оружия, которые он хранил в сарае у дома. По заключению экспертов, детали оружия пригодны для использования. Кроме того, правоохранителями у фигуранта изъято взрывчатое вещество.

Расследование уголовного дела продолжается.