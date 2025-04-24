Житель Псковской области воткнул в голову собутыльника ножницы
Мужчина ранил собутыльника ножницами в голову в деревне Заплюсье Плюсского округа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Во время распития спиртного в квартире на улице Ленина произошёл конфликт. Один из участников застолья схватил ножницы и нанёс собутыльнику несколько ударов по голове и один в ключицу.
Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Полиция оперативно задержала подозреваемого.
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