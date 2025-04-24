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Происшествия

Житель Псковской области воткнул в голову собутыльника ножницы

Мужчина ранил собутыльника ножницами в голову в деревне Заплюсье Плюсского округа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Конфликт во время застолья в посёлке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Конфликт во время застолья в посёлке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Конфликт во время застолья в посёлке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Конфликт во время застолья в посёлке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Конфликт во время застолья в посёлке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Во время распития спиртного в квартире на улице Ленина произошёл конфликт. Один из участников застолья схватил ножницы и нанёс собутыльнику несколько ударов по голове и один в ключицу.

Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Полиция оперативно задержала подозреваемого.

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