«ЗвОнит или звонИт»: мнение псковского филолога

23:17, 24 апреля 2025, ПАИ

Публикация РИА Новости о том, что ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет перенесено на первый слог, вызвала оживлённые дискуссии в обществе. Специалисты по связям с общественностью ПсковГУ с прогнозами о судьбе ударения в слове обратились к заведующей кафедрой филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Светлане Лукьяновой.

Отметим, информагентство процитировало доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Марию Каленчук: «Почему сейчас налево и направо говорят «звОнит», а не «звонИт»? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит». – Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на «ить» в последние сто лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова».

Официально ударение в слове «позвонит», согласно словарям русского языка, пока падает на окончание.

«Мы действительно движемся к тому, что норма произношения в форме глагола «звонит» может измениться. Основания для этого есть в самом языке. Об этом и говорит главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. Филологи ещё в 60-е годы прошлого века высказывали предположения о подобных изменениях. Например, рассуждения о глаголе «звонит» можно найти в трудах Кирилла Сергеевича Горбачевича, посвящённых нормам современного русского литературного языка», – прокомментировала ситуацию пресс-службе ПсковГУ Светлана Лукьянова.

Она также заметила, что изменение нормы – процесс длительный.

«Причём количественный фактор словоупотребления здесь не является главным. Важнее существование литературных образцов, актуальных акцентологических моделей. К тому же изменения происходят не в одночасье. Сначала в словарях на глагольной форме «звОнит», скорее всего, может появиться помета «допустимо», затем – «равноправно», – подчеркнула Светлана Лукьянова.