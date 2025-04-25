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Общество

Пропавшего прошлым летом пенсионера разыскивают в Псковской области

Уроженца Суровикинского района Волгоградской области 83-летнего Илью Строчкова разыскивают в Пскове. Он пропал без вести 23 июня 2024 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Илья Строчков. Фото предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Мужчина ростом 170–175 сантиметров, нормального телосложения. У него короткие седые волосы. Пропавший был одет в синюю спортивную кофту с полосами трёх цветов – белой, синей, тёмно-синей и надписью FILA, чёрные брюки, кепку камуфлированного цвета, кроссовки на чёрных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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