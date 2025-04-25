Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы

11:47, 25 апреля 2025, ПАИ

Жителям Псковской области предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе Музея Победы.

Рисунки участников международного конкурса «Открытка Победы» из Псковской области вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы. Увидеть работы и проголосовать можно на сайте акции до 27 апреля.

Более 35 тысяч работ со всей России, в том числе свыше 1 600 работ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут увидеть интернет-пользователи в этом году. Кроме того, в творческом состязании участвуют жители Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, КНДР, Египта и других стран.

Победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» выберут в каждой возрастной категории, а итоги конкурса подведут 30 апреля. Лучшие работы, которые выберет экспертное жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Кроме того, все участники получат сертификаты, а победителей пригласят на церемонию награждения в Музей Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнёров.