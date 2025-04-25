Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О прививках, иммунизации и аллергии поговорят в программе «Анамнез»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 апреля в 14:00. Гостями станут главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области Анастасия Кирильчик и врач – аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Колдунов.

Речь пойдет об иммунизации. Специалисты расскажут, чем иммунизация отличается от вакцинации, почему она важна для взрослых, прививки против каких инфекций входят в национальный календарь. Также медики пояснят, кто такие антиваксеры и в какие мифы о прививках они верят, когда люди начали бояться прививок, почему прививка не может вызвать аутизм.

Эфир можно смотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и на сайте ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

Делать прививку от клещевого энцефалита лучше в «тихий период» – иммунолог из Пскова
25 апреля 2025

Глава Союза журналистов выразил соболезнования в связи со смертью военкора из Пскова
25 апреля 2025

Средняя предлагаемая зарплата поваров шашлыка в России достигла 170 тысяч рублей
25 апреля 2025

В Пскове простились с корреспондентом телеканала «Звезда» Никитой Гольдиным

25 апреля 2025

Банк России сохранил ключевую ставку 21%
25 апреля 2025

Почти 900 лекарств стали доступнее после проверки ФАС
25 апреля 2025

Древний монастырь подключили к газу в Псковской области
25 апреля 2025

О прививках, иммунизации и аллергии поговорят в программе «Анамнез»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...