О прививках, иммунизации и аллергии поговорят в программе «Анамнез»

12:35, 25 апреля 2025, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 апреля в 14:00. Гостями станут главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области Анастасия Кирильчик и врач – аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Колдунов.

Речь пойдет об иммунизации. Специалисты расскажут, чем иммунизация отличается от вакцинации, почему она важна для взрослых, прививки против каких инфекций входят в национальный календарь. Также медики пояснят, кто такие антиваксеры и в какие мифы о прививках они верят, когда люди начали бояться прививок, почему прививка не может вызвать аутизм.

Эфир можно смотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и на сайте ПАИ.