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Экономика

Трое на одного – честно: ведомства контролируют цены на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ, а также с Министерством промышленности и торговли РФ контролируют цены на строительные материалы. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Фото: ПАИ

Так, во второй половине прошлого года примерно на 8 % упали цены на основные виды металлопродукции, однако проверки показали завышенные цены почти на все материалы, используемые в строительстве, поделился результатами работы руководитель ФАС Михаил Шаскольский. Он также отметил, что по итогам рассмотрения ценовых дел за прошлый год от штрафов в бюджет поступили четыре миллиарда рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил проблему низких темпов строительства. Он подчеркнул, что этот факт требует пристального внимания властей, так как темпы строительства напрямую влияют на доступность жилья и отражаются на загрузке смежных отраслей – например на производстве стройматериалов или выпуске мебели.

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