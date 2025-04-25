Банк России сохранил ключевую ставку 21%

13:37, 25 апреля 2025, ПАИ

Совет директоров Банка России 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Это четвёртое заседание подряд, когда Банк России принимает решение о сохранении ставки на историческом максимуме.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.