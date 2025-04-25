Делать прививку от клещевого энцефалита лучше в «тихий период» – иммунолог из Пскова

14:17, 25 апреля 2025, ПАИ

Делать прививку от клещевого энцефалита лучше в «тихий период», начиная с октября, рекомендовала главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области, педиатр Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«К весне нужно подходить подготовленным и уже в октябре можно начинать вакцинацию от клещевого энцефалита. Каждого пятого-шестого человека в Псковской области кусает клещ, поэтому лучше быть защищённым. Но сейчас, весной, это делать просто опасно, так как в случае укуса клеща антигены вакцины встретятся с вирусом, организм не успеет выработать иммунитет, поэтому течение болезни может быть тяжелее», - отметила медик.

По её словам, прививка особенно нужна тем, кто любит бывать на природе или чьи животные во время прогулок гуляют по траве. «Можно даже не ходить в лес, за вас всё сделает ваш питомец, а клещ с него пересядет на вас», - предупредила Анастасия Кирильчик, добавив, что сейчас клещи есть и в черте города.

Врач также порекомендовала не вытаскивать присосавшегося клеща самостоятельно, лучше обратиться в любое медучреждение региона, где клеща помогут снять безопасно и целиком. Иначе, если клещ инфицирован, вирус практически в 100% случаев попадёт в кровь человека. Удалять нужно в тот момент, когда вы его заметили. Не нужно ждать утра.

«Если обратиться в инфекционный стационар, то там вам расскажут, что делать дальше, дадут первые рекомендации. И в итоге история с клещом всё равно растянется на 21 день хождения по специалистам», - предупредила Анастасия Кирильчик.