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Общество

Болезни начинаются с антиваксеров, заявила врач из Пскова

Болезни начинаются с антиваксеров, заявила главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области педиатр Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Если бы все прививались, победить удалось бы ещё не одну болезнь. Но это, конечно, идеальные условия, к которым мы, тем не менее, должны стремиться», - подчеркнула Анастасия Кирильчик.

Медик также напомнила, что благодаря прививкам уже удалось победить оспу, тиф, чуму, дифтерию и корь, которая в последнее время «напоминает о себе» как раз из-за антиваксеров. «Им достаточно минимально проконтактировать с носителем, чтобы заболеть», - отметила иммунолог.

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