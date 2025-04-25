Болезни начинаются с антиваксеров, заявила врач из Пскова

14:44, 25 апреля 2025, ПАИ

Болезни начинаются с антиваксеров, заявила главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области педиатр Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если бы все прививались, победить удалось бы ещё не одну болезнь. Но это, конечно, идеальные условия, к которым мы, тем не менее, должны стремиться», - подчеркнула Анастасия Кирильчик.

Медик также напомнила, что благодаря прививкам уже удалось победить оспу, тиф, чуму, дифтерию и корь, которая в последнее время «напоминает о себе» как раз из-за антиваксеров. «Им достаточно минимально проконтактировать с носителем, чтобы заболеть», - отметила иммунолог.