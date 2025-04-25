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Общество

Антиваксерами становятся после прочтения пары публикаций в интернете, констатировал псковский медик

Антиваксерами становятся после прочтения пары публикаций в интернете, констатировал врач – аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Колдунов в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Затем эта информация передаётся из уст в уста: «Вот соседи не прививаются и не болеют». Тема, к сожалению, очень больная», – признался Александр Колдунов.

Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области педиатр Анастасия Кирильчик согласилась с коллегой, отметив, что антиваксеры любят ссылаться на данные с форумов, на слова «опытных мамочек».

«Знания медиков, специалистов-эпидемиологов, которые прочитали талмуды по этой теме, им не так важны. Среди среднего медперсонала антиваксеры тоже встречаются, но это от нехватки необходимой информации. Впрочем, и среди врачей антиваксеры есть», – рассказала Анастасия Кирильчик, добавив, что старается «очень доходчиво» рассказывать мамам о важности прививок.

Медик также заверила, что никакая прививка не способна вызвать аутизм. «Это вообще никак не связано. Реакция может быть в виде покраснения – это нормально, значит, вакцина работает, а осложнения от вакцин вообще достаточно редки. Тем более это не может быть аутизм», – заявила Анастасия Кирильчик.

«Неправильно держать ребёнка в теплице, в вакууме. Правильно, чтобы ребёнок ходил в сад, контактировал с другими детьми», – порекомендовала врач.

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