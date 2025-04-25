Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове завершится в следующем году

16:41, 25 апреля 2025, ПАИ

Ход ремонта улицы Леона Поземского, на участке от улицы Ипподромной до границы Пскова, проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 25 апреля в ходе рабочего выезда. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Подрядная организация выполняет устройство тротуаров, подготовку песчаного и щебеночного основания, а также установку бортовых камней.

Подрядчик отметил, что объект условно разделён на три части. Готовность к сроку будет зависеть от погоды и финансовых возможностей.

Глава Пскова Борис Елкин уточнил, что рядом со школой планируется оборудовать парковку, которая будет рассчитана на 20 мест.

Он также добавил, что были некоторые сложности с застоем воды на этом участке.

По контракту срок выполнения ремонта участка дороги – 28 сентября следующего года. Все работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что на улице Леона Поземского специалисты устанавливают новый бордюр и готовят основание тротуаров.