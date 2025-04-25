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Общество

Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове завершится в следующем году

Ход ремонта улицы Леона Поземского, на участке от улицы Ипподромной до границы Пскова, проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 25 апреля в ходе рабочего выезда. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

До конца сентября следующего года завершат ремонт улицы Леона Поземского в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Подрядная организация выполняет устройство тротуаров, подготовку песчаного и щебеночного основания, а также установку бортовых камней.

Подрядчик отметил, что объект условно разделён на три части. Готовность к сроку будет зависеть от погоды и финансовых возможностей.

Глава Пскова Борис Елкин уточнил, что рядом со школой планируется оборудовать парковку, которая будет рассчитана на 20 мест.

Он также добавил, что были некоторые сложности с застоем воды на этом участке.

По контракту срок выполнения ремонта участка дороги – 28 сентября следующего года. Все работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что на улице Леона Поземского специалисты устанавливают новый бордюр и готовят основание тротуаров.

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