Четверть отравлений жителей Псковской области закончилась летальным исходом в первом квартале года

21:30, 25 апреля 2025, ПАИ

В первом квартале 2025 года в Псковской области зарегистрировано 65 острых отравлений химической этиологии: у мужчин – 34 случая, у женщин – 31. Данные токсикологического мониторинга опубликовала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Показатель составляет 11,3 на 100 тысяч населения, что незначительно выше аналогичного периода прошлого года.

Существенно снизилась смертность от отравлений. В первом квартале летальным исходом закончилось 16 отравлений. Все случаи – среди взрослых. Массовые отравления в первом квартале 2025 года не зарегистрированы.

В структуре отравлений выделено четыре группы причин: лекарственными препаратами, спиртосодержащей продукцией, наркотическими веществами и другими мониторируемыми видами. Преобладают отравления лекарственными препаратами – 40 % случаев.

Отравления курительными смесями не зарегистрированы.

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 18 отравлений. В подавляющем большинстве случаев причиной послужил ошибочный приём лекарственных препаратов.

У взрослых чаще всего обстоятельства отравления случайные: с целью опьянения или из-за ошибочного приёма препаратов, при самолечении, в результате побочного действия лекарств или их непереносимости. Значительно реже встречаются преднамеренные или неопределённые причины.