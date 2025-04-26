Фейк о крупном ДТП с шестью погибшими в Пскове публикуют в сети

10:17, 26 апреля 2025, ПАИ

Фейк о крупном ДТП с шестью погибшими и тремя раненными в Пскове распространяют в мессенджерах и социальных сетях. Об этом ПАИ сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

Масштабная авария якобы произошла на въезде в город. Данная информация не соответствуют действительности. Недобросовестные администраторы сообществ за счёт фейков пытаются привлечь внимание и новых подписчиков, объяснили в управлении.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона использовать только официальные источники информации. В случае необходимости псковичам советуют обращаться за комментариями в пресс-службу органов внутренних дел.