Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фейк о крупном ДТП с шестью погибшими в Пскове публикуют в сети

Фейк о крупном ДТП с шестью погибшими и тремя раненными в Пскове распространяют в мессенджерах и социальных сетях. Об этом ПАИ сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

Масштабная авария якобы произошла на въезде в город. Данная информация не соответствуют действительности. Недобросовестные администраторы сообществ за счёт фейков пытаются привлечь внимание и новых подписчиков, объяснили в управлении.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона использовать только официальные источники информации. В случае необходимости псковичам советуют обращаться за комментариями в пресс-службу органов внутренних дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2025

Спустя 82 года: дочь героя Великой Отечественной войны нашла могилу отца в Псковской области
26 апреля 2025

Две мемориальные доски открыли на Куньинской школе в честь выпускников-геров СВО
26 апреля 2025

Опубликована подборка мероприятий в Пскове на эти выходные
26 апреля 2025

Фейк о крупном ДТП с шестью погибшими в Пскове публикуют в сети
26 апреля 2025

Суд рассмотрит кассационную жалобу по делу о спорном доме директора Изборского музея
26 апреля 2025

До +10 градусов и дожди ожидаются в Псковской области
26 апреля 2025

Собирать медуницу и щавель советует сегодня народный календарь
25 апреля 2025

Путеводитель «Выбуты. Путешествие на родину княгини Ольги» издали в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...