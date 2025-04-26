Апрельский снег внезапно выпал в Псковской области

12:14, 26 апреля 2025, ПАИ

​Апрельский снег внезапно выпал в Псковской области сегодня. Фотографиями делятся читатели ПАИ и редакция газеты «Плюсский край».



Фото: газеты «Плюсский край»



Фото: газеты «Плюсский край»



Фото: газеты «Плюсский край»





По прогнозу, в области обещали дождь или мокрый снег. При этом температура составила порядка +10 градусов.

Завтра, 27 апреля, синоптики также прогнозируют снег с дождём.