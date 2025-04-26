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Общество

Апрельский снег внезапно выпал в Псковской области

​Апрельский снег внезапно выпал в Псковской области сегодня. Фотографиями делятся читатели ПАИ и редакция газеты «Плюсский край».

  • Внезапный снег
    Фото: газеты «Плюсский край»
  • Внезапный снег
    Фото: газеты «Плюсский край»
  • Внезапный снег
    Фото: газеты «Плюсский край»

По прогнозу, в области обещали дождь или мокрый снег. При этом температура составила порядка +10 градусов.

Завтра, 27 апреля, синоптики также прогнозируют снег с дождём.

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