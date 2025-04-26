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Общество

Высокое давление, северный ветер и снег: какая погода ждёт жителей Псковской области 27 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области в воскресенье, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночью без существенных осадков, днём дождь, местами с мокрым снегом. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура ночью по области составит от –5 до 0 градусов, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

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