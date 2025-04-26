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Общество

Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии

В Пскове, в сквере Павших борцов, у знака псковичам–жертвам Чернобыля прошёл митинг в честь Дня участников ликвидации радиационных аварий и в память о тех, кто пострадал от этих событий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковичи почтили память жертв Чернобыльской трагедии
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие началось с заупокойной службы. Почтить память героев и жертв пришли сотрудники УМВД по Псковской области, представители местных властей, церкви, общественных групп и молодёжи.

Участники митинга почтили погибших минутой молчания и возложили к памятному знаку гирлянду славы и цветы.

Чернобыльская катастрофа затронула всю страну: в Псковской области проживало свыше полутора тысяч пострадавших, а 492 человека 35 лет назад помогали устранять последствия беды.

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