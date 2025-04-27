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Общество

«Русские Витязи» прокомментировали свой полёт над Псковом

В ближайшее время будет названа причина полёта авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» над Псковом. Об этом «Русские Витязи» сообщили в комментариях под постом на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

«Друзья, спасибо за море добрых слов в наш адрес! Постараемся скоро сообщить причину визита. Пусть он был и скоротечен, но у вас ещё сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации в Псковской области», – написали представители авиационной группы.

Напомним, что авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» пролетала над Псковом 26 апреля.

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