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Общество

Заморозки до –3 градусов и снег прогнозируют в Псковской области в ночь на 28 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 28 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днём без существенных осадков.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –3 до +2 градусов, днём – от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

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