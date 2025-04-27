Заморозки до –3 градусов и снег прогнозируют в Псковской области в ночь на 28 апреля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 28 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью местами синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днём без существенных осадков.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –3 до +2 градусов, днём – от +10 до +15 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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