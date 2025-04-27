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Происшествия

32-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

32-летнего Александра Желнова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Мужчина проживает в деревне Заборовье, расположенной в Горайской волости Островского района Псковской области. 25 апреля он вышел из дома и не вернулся.

Особые приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в чёрную куртку, зелёные штаны и, предположительно, в чёрные шлёпки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Желнова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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