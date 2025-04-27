42 километра дорог осветили в Псковской области

16:20, 27 апреля 2025, ПАИ

Масштабные работы по содержанию и ремонту линий искусственного электроосвещения и автономного осветительного оборудования на автомобильных дорогах регионального значения Псковской области выполнили сотрудники «Псковавтодора» в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

За год специалисты заменили и отремонтировали 1 326 светильников в 319 населённых пунктах, заменили и установили 164 фотореле, отремонтировали 30 линий освещения, включая устранение обрывов, а также восстановили девять трансформаторных подстанций и 15 светофоров «Т7».

«Благодаря этим мерам освещение было восстановлено на региональных дорогах общей протяжённостью 42 километров, что способствует повышению безопасности дорожного движения», – отметили специалисты «Псковавтодора».