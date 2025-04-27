Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

42 километра дорог осветили в Псковской области

Масштабные работы по содержанию и ремонту линий искусственного электроосвещения и автономного осветительного оборудования на автомобильных дорогах регионального значения Псковской области выполнили сотрудники «Псковавтодора» в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Изображение: «Псковавтодор»

За год специалисты заменили и отремонтировали 1 326 светильников в 319 населённых пунктах, заменили и установили 164 фотореле, отремонтировали 30 линий освещения, включая устранение обрывов, а также восстановили девять трансформаторных подстанций и 15 светофоров «Т7».

«Благодаря этим мерам освещение было восстановлено на региональных дорогах общей протяжённостью 42 километров, что способствует повышению безопасности дорожного движения», – отметили специалисты «Псковавтодора».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2025

42 километра дорог осветили в Псковской области
27 апреля 2025

Всероссийская олимпиада школьников по литературе завершилась в Пскове
27 апреля 2025

Курсанты центра «Воин» заняли второе место в военно-спортивных состязаниях «Щит России»
27 апреля 2025

Заморозки до –3 градусов и снег прогнозируют в Псковской области в ночь на 28 апреля
27 апреля 2025

Александр Котов поздравил псковичей с Днём российского парламентаризма
27 апреля 2025

«Русские Витязи» прокомментировали свой полёт над Псковом
26 апреля 2025

Псковские врачи-пульмонологи оказали помощь 80 великолукским больным
26 апреля 2025

Жители Псковской области продолжают приводить в порядок братские захоронения

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...