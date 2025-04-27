«Денежное дерево» упало на машину псковички

16:53, 27 апреля 2025, ПАИ

Почти 300 тысяч рублей получила жительница Пскова от управляющей компании за упавшее на её автомобиль дерево, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Женщина припарковала свою машину возле дома на улице Народной в Пскове, а на следующий день обнаружила на ней рухнувшее дерево. Растение росло на территории, за которую отвечает местная управляющая компания. Псковичка собрала документы, провела оценку ущерба и подала в суд, потребовав компенсировать ремонт автомобиля и моральный вред.

Суд удовлетворил требования и постановил взыскать в пользу женщины 272 тысячи рублей. Затем документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но он деньги не выплатил. В результате с него взыскали исполнительный сбор в размере более 19 тысяч рублей. Неплательщику пояснили, что при неуплате задолженности его привлекут к уголовной ответственности. После этого долг был погашен, псковичка получила положенные ей деньги.