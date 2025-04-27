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Общество

Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили

Частичную реставрацию мемориала «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили волонтёры под руководством директора АНО «Ижица» Марии Лисенковой в рамках проекта «Школа наследия». Об этом в своих соцсетях сообщил глава округа Валерий Зайцев.

  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев
  • Реставрацию «Скорбящей матери» в Печорском округе завершили
    Фото: Валерий Зайцев

Организация разработала проект, получила президентский грант на его реализацию и привлекла десятерых студентов Псковского политехнического колледжа для работ по сохранению мемориала.

«Выполнена механическая расчистка элементов памятника ото мха и зеленых водорослей. После этого проведена биоцидная обработка всех поверхностей, целью которой является подавление развития патогенных микроорганизмов. Огрунтовка и покрасочные работы силикатной краской завершили процесс реставрации», – отметил Валерий Зайцев. Он добавил, что материалы, которые применялись для ремонта памятника, устойчивы к погодным условиям, а очистители не агрессивны для поверхностей.

В ближайшее время студенты займутся разработкой проектов дальнейшего восстановления и благоустройства территории вокруг «Скорбящей матери».

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