Чемпионат Пскова по ловле рыбы стартует 17 мая
Городской чемпионат по ловле рыбы донной удочкой пройдёт в Пскове на правом берегу Великой 17 и 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.
Состязания пройдут в личном и командном зачётах. В соревнованиях смогут принять участие все желающие спортсмены. Дети от 12 лет также могут участвовать, но только с письменного согласия родителей и с сопровождающим.
В рамках турнира пройдут два тура по пять часов. В реке можно поймать уклейку, карася, леща, беребру, плотву, краснопёрку, карпа, линь, голавля, окуня, судака, щуку, сома, жереха и ёрша. В зачёт будут принимать всю рыбу, кроме той, что занесена в Красную книгу или запрещена к вылову в период проведения соревнований.
Призёров наградят кубками, грамотами и медалями. 17 мая ловля начнётся в 11:00, а 18 мая – в 10:00.
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