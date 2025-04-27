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Спорт

Чемпионат Пскова по ловле рыбы стартует 17 мая

Городской чемпионат по ловле рыбы донной удочкой пройдёт в Пскове на правом берегу Великой 17 и 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Фото: ПАИ

Состязания пройдут в личном и командном зачётах. В соревнованиях смогут принять участие все желающие спортсмены. Дети от 12 лет также могут участвовать, но только с письменного согласия родителей и с сопровождающим.

В рамках турнира пройдут два тура по пять часов. В реке можно поймать уклейку, карася, леща, беребру, плотву, краснопёрку, карпа, линь, голавля, окуня, судака, щуку, сома, жереха и ёрша. В зачёт будут принимать всю рыбу, кроме той, что занесена в Красную книгу или запрещена к вылову в период проведения соревнований.

Призёров наградят кубками, грамотами и медалями. 17 мая ловля начнётся в 11:00, а 18 мая – в 10:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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