Тяжелоатлеты Псковской области стали призёрами первенства СЗФО в Выборге

21:10, 27 апреля 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по тяжёлой атлетике, которое прошло в Выборге с 22 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщил председатель федерации по этому виду спорта Игорь Цветков.



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков



Фото: Игорь Цветков





Псковскую область на состязаниях представили спортсмены из Пскова и Бежаниц.

В результате Алексей Козлов выиграл золото в весе до 67 килограммов среди мужчин с результатом 205 килограммов. Константин Черевко занял второе место в весе до 61 килограмма среди юношей, суммарно подняв 153 килограмма.

В зачёте девушек София Яковлева взяла бронзу в весовой категории до 71 килограмма с результатом 93 килограмма. Все призёры занимаются в спортивной школе «Надежда».

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