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Спорт

Тяжелоатлеты Псковской области стали призёрами первенства СЗФО в Выборге

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по тяжёлой атлетике, которое прошло в Выборге с 22 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщил председатель федерации по этому виду спорта Игорь Цветков.

  • Тяжелоатлеты Псковской области стали призёрами первенства СЗФО в Выборге
    Фото: Игорь Цветков
  • Тяжелоатлеты Псковской области стали призёрами первенства СЗФО в Выборге
    Фото: Игорь Цветков
  • Тяжелоатлеты Псковской области стали призёрами первенства СЗФО в Выборге
    Фото: Игорь Цветков

Псковскую область на состязаниях представили спортсмены из Пскова и Бежаниц.

В результате Алексей Козлов выиграл золото в весе до 67 килограммов среди мужчин с результатом 205 килограммов. Константин Черевко занял второе место в весе до 61 килограмма среди юношей, суммарно подняв 153 килограмма.

В зачёте девушек София Яковлева взяла бронзу в весовой категории до 71 килограмма с результатом 93 килограмма. Все призёры занимаются в спортивной школе «Надежда».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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