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Спорт

Команда Псковской области заняла второе место домашнего первенства СЗФО по самбо

Подведены итоги первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по самбо, которое прошло в псковском спорткомплексе «Олимп». Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Команда Псковской области заняла второе место домашнего первенства СЗФО по самбо. Фото: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях приняли участие 302 спортсмена из девяти регионов СЗФО.

Среди спортсменов Псковской области в первый день отличился Константин Павлушин, выигравший золото в весе до 42 килограммов. Также Дмитрий Кудренко в весе до 50 килограммов и Александра Прокофьева в весе до 47 килограммов завоевали серебро. Бронза на счету Артёма Яковлева в весовой категории до 42 килограммов, а также Натальи Лопашовой в весе до 65 килограммов.

Во второй день первой стала Елизавета Никандрова в весе свыше 65 килограммов, серебро на счету Анжелики Евменовой в весе до 59 килограммов и Павла Амбросова в весовой категории до 38 килограммов. Бронза у Василия Тоечкина, Ильи Иванова, Елизаветы Тимофеевой, Дарьи Андреевой, Натальи Лопашовой и Елизаветы Семакиной. В результате команда Псковской области заняла второе общекомандное место.

Отметим, что финалисты соревнований получат путёвки на первенство России, которое пройдёт в Кстово с 31 мая по 6 июня.

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